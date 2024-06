Erst letzten Montag wurde Sylvie Meis offiziell geschieden und schon ist sie wieder neu verliebt

Es war eine harmonische Scheidung von Ehemann Niclas Castello am Montag in Hamburg. Danach ging TV-Beauty Sylvie Meis mit ihrem Ex sogar noch entspannt Mittagessen und beide feierten den Start in ihr neues Leben.

Sylvie Meis © Fuhrich ×

Und dieses scheint für Sylvie auch schon begonnen zu haben. Zur Zeit weilt Meis auf der Urlaubsinsel Mallorca, um dort den Polterabend mit ihrem engen Freund Riccardo Simonetti zu feiern. Doch das alleine dürfte nicht der Grund sein, denn auch der Berliner Businessman Patrick Gruhn (33) ist gerade auf Mallorca. er ist der Sohn des legendären Playboys und Nichtvlub-Besitzers Rolf Eden, der 2022 verstarb.

Patrick Gruhn © X

Gruhn postete in seiner Insta-Story jetzt ein Foto, das Sylvie Meis von hinten zeigt.

Patrick Gruhn © Instagram

Dabei verrät nur ihr Muttermal auf der Schulter, dass es Sylvie ist. Laut "Bild"-Zeitung sollen sich die beiden schon länger kennen. Bereits Anfang April feierten sie gemeinsam auf einer Party in Hamburg. Kürzlich soll es zwischen ihnen dann richtig gefunkt haben. Kommentieren wollte Meis ihren Beziehungsstatus noch nicht. Viel Zeit für Zweisamkeit bleibt ihr ohnehin nicht. Bereits Anfang Juli starten die Dreharbeiten für ihre TV-Show "Love Island VIP" in Griechenland.