Thomas und Lisa Müllers geheimer Ehevertrag: Ist dies das Ehe-Aus?

Ist die Ehe von Thomas und Lisa Müller vor dem Aus? Nun soll ein geheimer Ehevertrag enthüllt worden sein.

Sind es etwa doch mehr als nur Gerüchte? Das es in der Ehe zwischen Thomas Müller und seine Frau Lisa kriselt, hält sich seit Wochen. Doch nun sollen die beiden für den Fall einer Trennung einen geheimen Ehevertrag aufgesetzt haben.

Kurz vor der EM in Deutschland löschte Lisa Müller Fotos von ihrem Mann auf Instagram und entfolgte ihm: die Gerüchtekühe brodelte. Dann fehlte Lisa auch noch am Eröffnungsspiel der Fußball-EM in München. Und nun soll herausgekommen sein, dass es einen geheimen Ehevertrag gibt.

Thomas Müller begründet das Verhalten seiner Frau auf Instagram damit, dass sie Hassbotschaften bekäme, wenn sie Bilder von ihm postet. "Es ist alles okay", heißt es von seiner Seite.

Öffentliche Ehe

Wie es wirklich um ihre Ehe steht, die sie sehr öffentlich leben, ist unklar. Beide sind in einem Alter, in dem viele Paare über ihre Zukunft nachdenken. Lisa Müller ist eine erfolgreiche Dressurreiterin, die vor einigen Jahren sogar als Olympia-Hoffnung gehandelt wurde, wovon sie derzeit jedoch noch entfernt ist. Derzeit macht sie ihren Flugschein, ihr Mann hat mit einem Freund ein Privatflugzeug.

Die Karriere von Thomas Müller neigt sich dem Ende entgegen. Als die zwei 2007 zusammenkamen, ahnte niemand, dass er zu den besten Fußballern der Welt gehören würde. Sein Vermögen wird auf 60 Millionen Euro geschätzt, er verdient im Jahr bei Bayern angeblich 17 Millionen Euro, hat dazu noch Werbeverträge und ein Kinderbuch geschrieben. 2012 pachtete er den Reiterhof Wettlkam auf Lebenszeit, den das Paar bezog und auf dem er mit seiner Frau Pferde züchtet.

Wohl Ehevertrag geschlossen

Vor etlichen Jahren schon sollen die beiden einen Ehevertrag geschlossen haben, der später noch mal aktualisiert wurde, um abgesichert zu sein und Streitigkeiten im Falle einer Scheidung zu vermeiden. Sie vereinbarten eine modifizierte Zugewinngemeinschaft: Vermögenswerte, die er während der Ehe erwirtschaftete, werden bei einer Scheidung nicht geteilt. Lisa, so heißt es aus dem näheren Umfeld des Paares, sei bestens abgesichert und könnte ihrer Reitleidenschaft auf Hof Wettlkam weiter nachgehen.

Freunde hoffen, dass sich das Paar nach der EM wieder mehr Zeit für ihre Ehe nehmen. Sie geben sich viele Freiheiten, doch sie seien auf einem guten Weg, wieder mehr "Wir" zu werden, heißt es.