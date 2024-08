TV-Star Annemarie Carpendale zieht völlig blank

In New York zeigt sich die deutsche Beauty wie Gott sie schuf

Es ist ein herrlicher Ausblick auf die Skyline von New York City und den Central Park, den Annemarie Carpendale genießt. Doch was die Fans viel mehr in Verzückung versetzt, ist nicht die Stadt, sondern die Tatsache, dass die TV-Moderatorin dabei komplett nackt zu sehen ist.

"Eine der Lieben meines Lebens" postet sie zum kurzen Videoclip. Die Worte beziehen sich dabei auf die Stadt New York. Warum Carpendale dabei nackt aus dem Fenster schaut, weiß nur sie. Und es bringt ihr neben zahlreichen "Wows" auch einiges an Kritik. "Irgendwie verlierst du Stil" kommentierte ein Fan, "Wird immer billiger" ein anderer. Aber egal wie man es sieht, der Ausblick ist dennoch traumhaft - der auf die Stadt.