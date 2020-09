Verona Pooth überrascht mit Kurzhaar-Frisur

Moderatorin Verona Pooth (52) teilte am Wochenende auf Instagram ihren Frisör-Besuch mit ihren Fans. Kurz entschlossen hält sie den Stylisten im Video an: "Mach einfach, ist mir jetzt egal!". Das Ergebnis kann sich sehen lassen: Verona Pooth trägt nun einen Longbob, der perfekt zu ihrem eleganten Look passt.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Gefällt Euch mein neuer Look ? ????????Ich freue mich auf heute Abend, möge die bessere von uns Zweien gewinnen???? Janine Kunze ???????? ist ein starke Gegnerinnen und nicht zu unterschätzen ???? viel Spaß heute Abend✌????????ich werde mein Bestes geben ????Eure Verona @mr_and_mrs_simmons_com ????????#Werbung. @aneliajaneva_official ???? Ein Beitrag geteilt von VERONA (@verona.pooth) am Sep 5, 2020 um 2:52 PDT

Und auch bei den Fans kommt der neue Style gut an. „Du siehst atemberaubend, wunderschön, sexy, traumhaft aus - einfach der Hammer“ oder „Finde deine neue Frisur mega, steht dir super“, erntete die Moderatorin reichlich Komplimente.