Im Jahr 2010 ließ sich Daniela Katzenberger das erste Mal ihre Brüste vergrößern. Jetzt legt sich die 34-Jährige erneut unters Messer.

"Reality-TV"-Star Daniela Katzenberger (34) ist bei ihren Fans nicht nur für ihre humorvolle Art und ihr gutes Aussehen, sondern auch für ihre üppige Körbchengröße bekannt. Ihre Oberweite, in der stolzen Größe "75F", ließ sich die Blondine 2010 von ihrem Beauty-Doc zaubern. Jetzt legt sich die 34-Jährige erneut unters Messer, die Gründe dafür sind diesmal allerdings nicht nur rein kosmetischer Natur.

„Echte Schmerzen“

Daniela Katzenberger (34) hält sich mit ihren Mann Lucas Cordalis und Töchterchen Sophia seit mehreren Wochen in Deutschland auf. Der Grund dafür ist, neben Dreharbeiten für die neue Staffel ihrer Doku-Soap, ihr nächste Woche stattfindender Brust-OP-Termin.

„Ich habe in Deutschland einen operativen Eingriff, eine Bruststraffung, da meine Brüste durch das Stillen eine Etage tiefer gerutscht sind und ich echt Schmerzen habe. Und ich habe mich einfach nicht mehr wohlgefühlt.“, erklärt Katzenberger gegenüber der „BILD“.



„Ich wünsche mir neue Glocken“.

Auch via Instagram kündigte die 34-jährige Blondine ihr Vorhaben bereits an. Laut Medienberichterstattung soll der Termin beim Beauty-Doc ihres Vertrauens schon kommende Februarwoche in Deutschland stattfinden.