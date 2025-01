Was Lilly Becker wirklich über Ex-Mann Boris denkt

Die beiden Ex-Partner haben sich lange Zeit gar nichts mehr zu sagen gehabt. Vor allem die Situation mit Sohn Amadeus war angespannt.

Ab 24. Jänner ist Sharlely (48) Becker im RTL-Dschungelcamp zu bewundern. Im Vorfeld ließ sie bereits vermuten, dass sie im TV auch über ihren Ex-Mann Boris Becker auspacken könnte. Mittlerweile stimmt Lilly jedoch sanftere Töne an. „Ich glaube, wir sind beide an einen Punkt gekommen, an dem wir emotional nicht mehr verbunden sind. Er ist neu verheiratet, hat eine tolle Frau, und Amadeus und ich sind ein bisschen erwachsener geworden“, sagt sie.

Eifersüchtig sei sie also nicht auf Beckers neue Gattin. Die Familie sei für Lilly am wichtigsten, weshalb er möchte, dass Sohn Amadeus einen guten Draht zu seinem Vater und seinen Brüdern hat. „Amadeus und die Brüder haben alle eine emotionale Verbindung zusammen." Die Zeit, in der Boris im Gefängnis war sei vor allem für Amadeus sehr belastend gewesen. „Amadeus ist erwachsener geworden, und ja, er liebt seine Brüder, er liebt seinen Vater! Es war natürlich eine schwere Zeit, dieses Gefängnis war schwierig für meinen Sohn, ganz schwierig.“





Ihren berühmten Nachnamen behielt Lilly. „Ich liebe ihn. Der Nachname Becker ist ein großer und bleibt ein großer. Dank Boris Becker, er hat da hart für gearbeitet.“