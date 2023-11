Welcher Pop(o)-Star setzt sich hier so heiß in Szene?

Mit diesem sexy Schnappschuss läutet die Sängerin die Weihnachtssaison ein

Die Weihnachtszeit verbinden die meisten mit Besinnlichkeit und Ruhe - nicht aber "DSDS"-Jurorin Katja Krasavice. Denn bei ihr darf es unter dem Weihnachtsbaum schon mal laut und heiß hergehen. Die 27-Jährige provoziert jetzt auf Instagram mit einem Schnappschuss, der sie im hautengen Cut-Out-Kleid in lasziver Pose zeigt. Dabei streckt sie ihren halbnackten Hintern empor. Auf dem Beifahrer-Sitz ihres Sportwagens liegt das eigentliche Objekt der Begierde.

Krasavice im sexy Kalender

„So was gab es von mir noch nie!“ Und: „Das planen wir schon seit Monaten", verrät Krasavice. Ihr heißer Weihnachtskalender zeigt 12 sexy Schnappschüsse. Denn was die Blondine am besten vermarkten kann, ist sich selbst: Allein auf der Plattform OnlyFans verdient sie nach eigenen Angaben jeden Monat sechsstellig. Damit dürfte sie im Jahr also mindestens 1,2 Millionen Euro einspielen.