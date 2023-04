Wie es zur Mega-Panne bei ''Wer wird Millionär?'' kam

Das Quiz musste wegen der Panne kurz unterbrochen werden, bis die Fragen und Antworten wieder zusammenpassten.

Ausgerechnet in der großen Oster-Spezial-Sendung von "Wer wird Millionär?" am Sonntag (9. April) kam es zu einer riesengroßen Panne. Die Zuschauer und Moderator Günther Jauch (66) staunten nicht schlecht: Bei einer Frage wurden offensichtlich falsche Antwort-Möglichkeiten eingeblendet.

Luca Demirel aus Mönchengladbach stand erst bei der 200 Euro-Frage, als es plötzlich zu technischen Problemen kam. Günther Jauch las die Frage vor: "Unter welchem Begriff lassen sich Empanadas, Gyoza, Manti, Piroggi und Raviolo zusammenfassen?" Die Antwortmöglichkeiten erstaunten dann sowohl Kandidat als auch Moderator: "A Schlüsselspieler, B Türstürmer, C Schlosstorwart, D Zylinderverteidiger."

Jauch reagierte blitzschnell: "Das kann nicht stimmen" und wandte sich an die Regie. Das Quiz musste sogar kurz unterbrochen werden, bis die Fragen und Antworten wieder zusammenpassten.

"So eine Situation hatten wir in all den Jahren in der Tat noch nicht", sagte ein "RTL"-Sprecher gegenüber "Bild".

So kam es zur Mega-Panne

Was war passiert? "Es war eine technische Panne, auf die unsere Redaktionskollegen aber situativ schnell reagieren konnten", erklärt der Sprecher. Konkret kam es zu einer Art "Stolper-Effekt", weil eine Frage im Quiz-Programm verschwunden war. dadurch verrutschte alles im System – Fragen und Antwort-Möglichkeiten passten nicht mehr zusammen.

Die Folge-Frage, die für Jauch eingeblendet wurde ("Wem vertraut der Fußball-Trainer?") wäre mit Antwort "A" (Schlüsselspieler) korrekt beantwortet gewesen. Der Schlüsselspieler passte hier also – allerdings nicht bei der Frage nach den Teigtaschen, die Kandidat Luca vor sich hatte.

Die technische Panne wurde behoben und das Quiz ging weiter. Am Ende war es eine besondere Ausgabe der Show.