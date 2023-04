Mega-Panne bei "Wer wird Millionär?"

Ausgerechnet beim Oster-Special legte eine Panne das gesamte Quiz lahm

Das gab es in Jahren „Wer wird Millionär“ wohl noch nie. In der Sendung am Sonntag kam es zu einer unfassbaren Panne - das Quiz musste sogar unterbrochen werden.

Luca Demirel aus Mönchengladbach stand erst bei der 200 Euro-Frage, als es plötzlich zu technischen Problemen kam. Günther Jauch las die Frage vor: „Unter welchem Begriff lassen sich Empanadas, Gyoza, Manti, Piroggi und Raviolo zusammenfassen?“ Die Antwortmöglichkeiten erstaunten dann sowohl Kandidat als auch Moderator: „A Schlüsselspieler, B Türstürmer, C Schlosstorwart, D Zylinderverteidiger.“

Jauch reagierte blitzschnell: „Das kann nicht stimmen“ und wandte sich an die Regie. „Das hatten wir auch noch nie. Wir nehmen irgendeine Frage und nehmen irgendwelche damit nichts zu tun habende Antworten.“ Die Regie versuchte das Problem in den Griff zu bekommen und blendete eine neue Frage ein. „Wem vertraut der Fußballtrainer?“ Aber auch in diesem Fall stimmten die Antwortmöglichkeiten nicht zur Frage.

Jauch plaudert aus dem Nähkästchen

Jauch versuchte nun die Zeit zu überbrücken und bat den Kandidaten, etwas aus seinem Leben zu erzählen. Der 25-Jährige offenbarte: „Letztens bin ich zum ersten Mal geblitzt worden.“ Daraufhin erzählte auch der Moderator von seiner Blitzer-Karriere: „Das war bei mir früher“. Er sei in seinem Leben schon ca. 50 Mal geblitzt worden. Als im Publikum ein lautes Raunen zu hören war, versuchte sich der 66-Jährige zu erklären. „Entschuldigung, ich bin Asbach Uralt! Man wird ja wohl einmal im Jahr geblitzt werden dürfen.“

Wenig später funktionierte der Fragen-Monitor wieder und der Kandidat konnte noch bis zur 32.000 Euro-Frage weiterspielen.