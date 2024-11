Steigt Dieter Bohlen in die Politik ein?

Der Pop-Titan vergleicht sich mit Elon Musk und will Kanzler-Berater werden.

Dieter Bohlen will jetzt auch in der Politik mitmischen. Im Gespräch mit der BILD vergleicht sich der Pop-Titan mit Elon Musk: „Ich würde den nächsten Kanzler beraten, wenn man mich fragen würde. Elon Musk hilft Trump ja auch als Berater. Man kann das sehen, wie man will, aber er kann mit 300 Milliarden Dollar auf dem Konto nicht ganz doof sein.“

"Brauchen Leute, die Ahnung haben"

Bohlen sieht die USA generell als Vorbild. „Ich weiß, dass alle Donald Trump scheiße finden“, so der 70-Jährige, der zukünftige US-Präsident würde nun aber Top-Leute ins Kabinett holen. Auch Deutschland brauche „Leute, die Ahnung haben“.

Der Pop-Titan prahlt dabei mit seiner wirtschaftlichen Expertise. „Ich komme aus der Wirtschaft und bin Diplom-Kaufmann.“ Hätte es mit der Musik-Karriere nicht geklappt, wäre er Anlageberater geworden.

Bohlen unterstützt CDU-Chef Friedrich Merz, der beste Chancen hat, neuer deutscher Kanzler zu werden, und hat auch gleich einen Rat für die Politiker parat. Sie sollten die Auswahl ihres Personals überdenken. „Ich würde keine Leute holen, die Märchenbücher geschrieben haben. Ich finde Robert Habeck total sympathisch. Der hätte Familienminister werden können. Aber doch nicht Wirtschaftsminister.“