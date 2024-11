Wontorrra in Spanien verhaftet: von fünf Polizisten

Jetzt herrscht Mega-Aufregung im Hause Wontorra. Auf Spanien wurde Wontorra von fünf Beamten verhaftet und ins Gefängnis gebracht.

Das Ganze ereignete sich auf Marbella. Dort wurde die 75-jährige Moderatoren-Legende verhaftet und kurzerhand auch noch in den Knast gesteckt, wie die deutsche "Bild"-Zeitung berichtet.

Der Moderator war eigentlich auf Marbella, um ein Golf-Turnier zu organisieren. Ex-Fußballer und Journalisten sollten daran teilnehmen. Als Wontorra in seinem Hotel einchecken wollte, schrillten dort plötzlich die Alarmglocken auf.

Beamte nahmen ihn fest

Blitzartig kamen Beamte, fünf an der Zahl, und kassierten den Deutschen ein. Wontorra wurde in das Gefängnis von Marbella gebracht. Hand, Geldbeutel und andere Wertsachen musste er abgeben. Erst nach drei Stunden kam er wieder aus seiner Zelle. Sein Anwalt hatte alles geklärt. Es ging um ein Verkehrsdelikt, wo Wontorra eine Vorladung erhalten hatte, die ihn allerdings nie erreichte, weil er in Spanien nicht gemeldet war.

Unerwartet gekommen

Der "Bild"-Zeitung sagte Wontorra: "Ich habe schon viel erlebt. Aber dass ich mit 75 noch eine Knastzelle von innen sehe, hätte ich auch nicht erwartet."