Riesen-Ansturm auf Christkindlmarkt beim Wiener Rathaus

Mega-Andrang am ersten Tag des großen Wiener Christkindlmarktes vor dem Rathaus.

Noch bevor am Samstag der Christbaum am größten Adventmarkt Wiens von Bürgermeister Michael Ludwig und NÖ-Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) illuminiert wird, fand die Eröffnung am Freitag statt.

Tausende Weihnachtsliebhaber und Punsch-Fans tummelten sich am frühen Abend bereits am Rathausplatz, um gemeinsam die besinnliche Zeit zu feiern. An den Ständen musste man sich bereits am späten Nachmittag lange anstellen, ehe man sich mit einem heißen Getränk wieder aufwärmen konnte.

Beachtlich war, dass heuer besonders viele Touristen den Weg zum Rathausplatz gesucht haben. Die Wiener können bereits seit letzter Woche etwa am Christkindlmarkt vor dem Schloss Schönbrunn in Weihnachtsstimmung kommen.