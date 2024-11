Am Riesenrad wird´s winterlich

Der Wintermarkt im Prater zeigt sich heuer "rockig" mit vielen Konzerten. Winterlich gemütlich präsentieren sich auch Kolariks Luftburg und das Wachsfigurenkabinett Madame Tussauds.

Am Samstag, 16. November, um 11 Uhr eröffnet der Wintermarkt am Riesenradplatz! "Der Prater rockt!" - so lautet das Motto des Wintermarktes, der auch heuer wieder zahlreiche Besucher:innen begeistern wird. Die Vorfreude ist groß, denn dieses Jahr feiert der Markt sein 15-jähriges Jubiläum.

Konzerte

Ganze 40 Live-Konzerte sorgen jede Woche von Mittwoch bis Sonntag abends mit Rock, Austropop, Gospel und Soul für schwungvolle Abwechslung. Am Samstag eröffnet die Band "Sam Brisbe & Friends" mit coolen Rhythmen traditionell den Wintermarkt. Sie heizen dem Publikum mit ihrer Interpretation von Pop- und Reggae-Klassikern auf dem Riesenradplatz ein.

Maskottchen "Snowy"

Zum Jubiläum stellt sich auch das Maskottchen "Sowy" vor, das sich als beliebter Gast unter die Besucher:innen mischt. Etwa beim Perchtenlauf am ersten Adventsonntag oder wenn der Coca-Cola Weihnachtstruck am 10 Dezember um 17 Uhr einfährt.

Weihnachtliche Luftburg

Ab Samstag wird es auch in Kolariks Luftburg besinnlich.Bei Punsch, Musik und Outdoor-Überraschungen entsteht vorweihnachtliche Stimmung im feierlich beleuchteten Gastgarten.Bei heißem Glühwein und fruchtigem Apfelpunsch können sich Gäste wärmen. Für den kleinen oder großen Hunger zwischendurch gibt es Snacks und Speisen. Alles in 100% Bio-Qualität. So lässt sich, gemütlich auf den selbstgebauten Stroh-Garnituren sitzend, in warme Wolldecken gewickelt, die frische Praterluft in vollen Zügen genießen.Für Kinder gibt es einen Outdoor-Spielplatz mit kleinen Luftburgen, einem Ringelspiel, Kiddy Ridern und Holzspielgeräten. Wer sich sportlich betätigen möchte, kann an den gratis Boccia-Bahnen sein Wurfgeschick unter Beweis stellen. Und wer mehr Action sucht, kann in der Erlebniswelt auf den Luftburgen toben. Die Luftburgen haben auch im Winter geöffnet, denn auch bei kalten Temperaturen kann im Sonnenschein gesprungen werden.

Wer dazu noch Geschenkideen für Weihnachten sucht, wird im Krimskrams & Kramuri Shop fündig.

Madame Tussauds

Das Wachsfifurenkabinett "Madame Toussauds im Prater" eröffnete kürzlich sein Christmas-Star-Festival.

Im winterlichen Wachsfigurenkabinett © Madame Tussauds Wien/Kleinsasser ×

In der neuen winterlichen Kulisse glänzen Stars wie Michael Bublé, Justin Bieber, Robbie Williams, Katy Perry und Demi Lovato in neuen Weihnachtslooks, teils in echten Designer-Outfits.

Robbie Williams © Prater Wien/Kleinsasser ×

Beste Gelegenheit für ein Weihnachts-Selfie mit dem Lieblingsstar, das den eigenen Christbaum dekoriert.