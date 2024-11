Punsch-Preise lassen Geldbörse glühen

Spezial-Mischungen um bis zu 7,50 Euro ++ Bio-Getränke kosten heuer einen Euro mehr

Wien. Alle Jahre wieder kommt nicht nur das Christkind -sondern auch die Debatte über die Punsch-Preise auf den Adventmärkten.

Am Wiener Christkindlmarkt am Rathausplatz dürfen die Standler selber über die Preise entscheiden, heißt es. So zahlt man heuer um 50 Cent mehr für Punsch als im Vorjahr -5 Euro statt 4,50 Euro.

Bio-Punsch und Feuerbowle bis zu 7 Euro

Exklusivere Heißgetränke bietet der Altwiener Christkindlmarkt auf der Freyung -für eine Feuerzangen-Bowle oder Eierlikör-Punsch muss bis zu 7,50 Euro berappt werden. Dafür wird beim Glühwein auf Erhöhungen verzichtet - es bleibt bei 5 Euro. Kinderpunsch kostet heuer im Schnitt 4 Euro.

Auch am Art Advent am Karlsplatz oder beim Weihnachtsmarkt am Spittelberg rangieren die Preise bei 6 bis 7 Euro - beim Weihnachtsmarkt am Hof serviert man fast ausschließlich Bio-Glühwein oder -Punsch. Dafür wird's bei 6 Euro pro Häferl aber um einen Euro teurer als im Vorjahr.

Pfand. Nur eines bleibt bei allen Wiener Weihnachtsmärkten gleich: Fünf Euro Pfand werden zusätzlich verrechnet. Es lohnt sich also das Häferl wieder zurückzubringen.