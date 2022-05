Youtube-Star Bibi bestätigt Trennung von Julian

Liebes-Aus nach 13 Jahren: Das Youtube-Traumpaar Bianca und Julian Claßen hat sich getrennt. Nachdem Julian das Liebes-Aus bereits am Freitag bestätigte, legt jetzt auch Bibi mit einem Statement nach.

Bianca Claßen, die mit 5,9 Millionen Abonnenten zu den erfolgreichsten Youtuberinnen in Deutschland zählt, und ihr langjähriger Partner Julian Claßen, ebenfalls Youtube-Star (3,99 Millionen Abonnenten) haben sich getrennt. Die beiden galten als Youtube-Traumpaar. 13 Jahre waren "Julienco" und "BibisBeautyPalace" zusammen, vier Jahre sogar verheiratet.

Bianca schreibt in ihrer Instagram-Story: "Hallo ihr Lieben, ihr habt es ja schon in Julians Story gehört … Ja, wir beiden sind nicht mehr zusammen. Natürlich stehen die Kinder immer und für immer an der allerersten Stelle bei uns. Ich weiß, dass euch viele Fragen beschäftigen. Ich möchte euch dennoch um Verständnis bitten, dass jeder Mensch seine Privatsphäre braucht. Eure Bibi".

© Instagram/@bibisbeautypalace

Auch Julian hatte sich am Freitag an die Fans gewandt: "Ja, es stimmt", so der Influencer auf seiner Instagram-Seite, man sei nicht mehr zusammen. "Julienco" verriet: "Bibi hat sich getrennt. Viel mehr kann ich und will ich nicht sagen."

Bianca und Julian Claßen galten als Deutschlands erfolgreichstes YouTuber-Paar mit zusammen mehr als neun Millionen Followern. Die Jugendfreunde aus Köln hatten im September 2018 geheiratet. Einen Monat später kam ihr erster Sohn auf die Welt. Ende März 2020 wurde ihr zweites Kind geboren.