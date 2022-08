× DiCaprio ist wieder Single

Nach fast fünf Jahren soll der Schauspieler jetzt wieder auf dem Markt sein.

Die Welt lacht über Leonardo DiCaprios Beziehungs-Aus. Aber nur deshalb, weil seine Liebste, Camila Morrone gerade erst 25 Jahre alt wurde und der Hollywood-Star keine Mittzwanziger daten soll. War das Model wirklich zu alt für den Schauspieler, der selbst 47 Jahre Lebenserfahrung hat? Dabei berichteten die Medien doch erst kürzlich noch davon, dass Leo endlich sesshaft werden wolle. Im vergangenen Jahr hieß es sogar, dass DiCaprio seiner Freundin einen Heiratsantrag machen wolle und er eine große Verlobungsparty plane. Auch von Familiengründung war bereits die Rede.

© GettyImages ×

Camila Morrone war fünf Jahre lang mit DiCaprio zusammen

„Leo und Camila beendeten ihre Beziehung im Sommer“, soll eine namentlich nicht genannte Quelle gegenüber „ The Sun“ verraten haben. Es herrsche kein böses Blut. Es sei einfach zu einem natürlichen Ende gekommen. Die Liste der Verflossenen wird also noch einmal länger. In der Vergangenheit versuchte Leo sein Glück bereits bei zahlreichen schönen Frauen: Gisele Bündchen, Bar Rafaeli, Toni Garn und viele weitere Models zählen dazu.