Hollywood in Wien bei der Vienna Comic Con

Die Vienna Comic Con findet dieses Jahr endlich wieder statt! Im Oktober werden Stars aus den Serien und Filmen Vikings, Fluch der Karibik, Game of Thrones, Harry Potter und Tarzan nach Wien geflogen um mit ihren Fans das beste Wochenende des Jahres zu feiern.

Der rote Teppich in der Messe Wien steht für dieses beeindruckende Staraufgebot bereit. Am 1. und 2. Oktober stehen die Stars für Autogramme, Panels und Fotos zur Verfügung.

Film & Fernsehen

Begeisterte von den Filmen und Serien Vikings, Fluch der Karibik, Game of Thrones und Highlander werden nun auch zu Begeisterten der diesjährigen Comic Con werden. Die Gästeliste ist vollgepackt mit Stars wie Clive Standen, Kevin McNally und Jack Gleeson.

Vikings

Vikings-Fans aufgepasst: Clive Standen – oder besser bekannt als Bruder von Ragnar Lodbrock, Rollo Sigurdsson – ist einer der Gäste der bevorstehenden VIECC-Edition. Der britische Schauspieler begann seine Karriere schon im Alter von 12 Jahren und spielte in Serien wie Camelot, Dr. Who und Robin Hood erfolgreich mit.

Fluch der Karibik

Kevin McNally kämpfte sich an der Seite von Captain Jack Sparrow in seiner Rolle als Mr. Joshamee Gibbs durch alle fünf Teile von Disneys Fluch der Karibik. 40 Jahre Leinwanderfahrung kann der Brite bereits nachweisen – darunter viele weitere internationale Erfolge wie Supernatural, Doctor Who, Downton Abbey, Midsomer Murders, The Good Fight. Auch im Bestseller-Disney-Game Kingdom Hearts ist seine Stimme zu hören.

Game of Thrones

König Joffrey Baratheon aus Game of Thrones wird die VIECC beehren. Dahinter steckt niemand geringerer als der Ire Jack Gleeson. Vor seiner Film-Regentschaft war der begabte Schauspieler hauptsächlich in Theaterproduktionen zu sehen.

Highlander

Highlander Christopher Lambert und die magische Anna Schaffer stehen nach wie vor auf der Gästeliste.

Film & Fernsehen bei der VIECC 1/2

2/2 © Disney © History Channel

Die Welt der Comics

Auch Fans der Welt der Comics kommen natürlich nicht zu kurz und können sich unter anderen auf Miguel Diaz und Marco Castiello freuen.

Seit dem Jahr 2000 lebt Miguel Diaz, der gebürtige Spanier in Belgien, um das Erbe des großen Peyo und seiner Schlümpfe fortzuführen. Im Oktober reist er nach Wien, um in der Comic Artist Alley Autogramme zu geben und Sketches zu zeichnen.

Marco Castiello stattet der VIECC erneut einen Besuch ab und lässt Marvel- sowie DC-Herzen höherschlagen! Er zeichnete bereits für Ant-Man, SpiderWoman und Captain America. Unter seinen aktuellen Projekten findet sich auch Star Wars.

© Castiello ×

Der Meister der Werke

Auch der deutsche Autor Bernhard Hennen ist auf der VIECC anzutreffen. Mit dem Roman „Die Elfen“ gelang Bernhard Hennen der internationale Durchbruch. Seine Bücher sind in zehn Sprachen übersetzt, erreichen eine Gesamtauflage von über 5 Millionen und haben inzwischen mehr als 100 Wochen auf der Spiegel-Bestsellerliste gestanden.

© Hennen ×

Weitere Informationen unter www.viecc.com und www.challengersarena.com

VIECC – Vienna Comic Con & VCA Vienna Challengers Arena

Wann: Samstag, 1. Oktober & Sonntag, 2. Oktober 2022

Wo: Messe Wien, Halle C und D