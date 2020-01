Trotz heftiger Proteste wegen der anhaltenden schweren Feuer in Australien von Politikern und Ex-Campern, freuen sich Fans schon auf die diesjährige Staffel vom "Dschungelcamp" das offiziell den langen Titel " Ich bin ein Star - Holt mich hier raus " trägt. Am 10. Jänner ist es so weit und die Stars und Sternchen werden in den australischen Dschungel verfrachtet. Viele leiden mit bei den Gefahren durch giftige Tiere, dem beschwerlichen Alltag im Camp und den unberechenbaren Regengüssen. Doch wie die "Daily Mail" nun aufgedeckt hat, ist alles gar nicht sooooo schlimm. Das sind die kleinen Schummeleien im Dschungel: