Domenico und Evelyn: Rosenkrieg eskaliert

Am fünften Tag geschah nach dem Abbruch der Dschungelprüfung durch Gisele und der Sorge um Sibylle auch noch das: Zur zweiten Schatzsuche müssen Domenico und Evelyn antreten. So richtig glücklich darüber ist das Ex-Paar nicht – und damit nimmt das Drama seinen Lauf! Domenico macht sich Sorgen, was seine Freundin denkt, wenn er alleine mit Evelyn unterwegs ist.

Will kämpfen

Evelyn gereizt: „Ich will fürs Team kämpfen!“ Sandra versucht zu beschwichtigen. Vergebens. Evelyn platzt der Kragen: „Ihr wisst doch gar nicht, was war!“ Domenico: „Lass‘ es sein. Ich finde es nicht ok, wenn man so Vorlaut ist. Wir machen jetzt die Prüfung und dann will ich gar nicht mehr mit dir reden. Weißt du, wie scheißegal mir das ist?“ Evelyn ist getroffen: „Ich weiß, dass ich dir scheißegal bin und immer war! Weil du einfach immer dein Ding durchgezogen hast!“ Getroffen und weinend geht Evelyn weg. Sandra und Leila folgen zum Trösten. „Er tut hier so, als ob nie etwas gewesen wäre, lacht direkt mit mir und ich bin eigentlich immer noch voll verletzt. Er zieht sein Ding durch, von Anfang an. Als wenn ich kein Herz hätte oder kein Mensch wäre.“ Von echten Gefühlen von Evelyn will Domenico nichts wissen: „Liebeskummer? Was hat die für ein Liebeskummer? Was zieht die hier für eine Show ab? Ich glaube ihr gar nichts. Ich gebe ihr hier keine Plattform mehr!“

Abbruch der Suche

Viele weitere Tränen und Sprüche später ziehen die beiden dann doch los zur Schatzsuche. Und kaum unterwegs, folgt mitten im Dschungel der zweite Akt des Dramas. Noch heftiger geraten beide aneinander. Evelyn: „Warum machst du bei ‚Bachelor in Paradise‘ mit? Warum? Warum warst du mit mir zusammen? Warum? Du hattest doch eine schwangere Frau zu Hause sitzen!“ Domenico wird es zu viel. Wutentbrannt schmeißt er die Schatzkarte auf den Dschungelboden und läuft zurück ins Camp. Dort wettert er: „Die ist so falsch. Ihr glaubt die ganze Leier von der kleinen Blondine. Sie hat versucht, mich nieder zu machen vor den ganzen Leuten. Das ist alles von der gesteuert.“ Chris fragt nach: „Und die Schatzsuche? Bist du davor abgehauen, du Jeck? Vielleicht kannst du zurück?“ Domenico geht ins Dschungeltelefon bekommt eine zweite Chance und kann zurück zu Evelyn. Endlich kann es losgehen.

Fragespiel

Evelyn und Domenico bekommen Fragen gestellt. Für jede richtige Antwort fällt ein falscher Schlüssel von einer Wand. Je mehr Fragen sie richtig beantworten, desto höher ist die Chance, dass sie am Ende mit dem Richtigen die Schatztruhe von einer Kette befreien können.

Falscher Schlüssel

Sie bekommen Fragen gestellt wie „Welcher Ozean liegt zwischen Europa und Amerika?“, „Wie viele Tore erfordert ein Hattrick mindestens?“ oder „Wie hieß der erste Bundeskanzler?“. Zu jeder Frage stehen drei Antwortmöglichkeiten zur Wahl. So richtig gut schneiden die beiden nicht ab. Sechs Schlüssel hängen am Ende noch an der Wand. Einen davon können sie sich aussuchen. Sie wählen den, der am ältesten aussieht. Doch der ist leider der Falsche! So war das ganze Drama also umsonst!

