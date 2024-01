Dschungel: Zicken-Krieg um Mikes bestes Stück

Leyla Lahour ist Kim nach ihrem Bade-Spaß mit Mike Heiter ein Dorn im Auge

Er bringt Quote - der anhaltende Dauer-Streit zwischen den Ex-Partnern Kim Virginia (28) und Mike Heiter (31). Auch an Tag sieben wurde es nicht ruhiger um die beiden. Diesmal war jedoch eine Dritte schuld an Kims Wutausbruch: Leyla Lahouar (27). Denn die ging im Wasser mit Mike auf Tuchfühlung. Klammerte sich im Bikini fest an ihn. Und auch er schien ihre Nähe sichtlich zu genießen. Schließlich verriet er schon am Dschungeltelefon: "Wenn ich zwischen Kim und Leyla wählen müsste, würde ich Leyla nehmen.“

Kim ätzt gegen Leyla: "Sie springt auf seinen Schwanz vor meinen Augen!“

Als Kim dazu kommt, ist sie fassungslos. „Ich bin gerade schockiert. Wir haben über Mike noch gesprochen. Sie (Leyla) hat mich noch getröstet.“ Dann holt sie zum Schlag aus: "Sie springt auf seinen Schwanz vor meinen Augen!“ Mike habe zwar einen "kleinen Penis" und müsse das kompensieren, jedoch habe sie es Leyla nicht zugetraut. Ein Schlagabtausch zwischen Kim und Leyla war die Folge. Die Camp-Mitbewohner versuchten zu schlichten, gaben jedoch genervt auf.