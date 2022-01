Dschungel wird zum Camp der Skandale

Das diesjährige Dschungelcamp in Südafrika hat es so richtig in sich.

Trash-TV. Die RTL-Dschungel-Show sorgt heuer eher abseits der Ekel-Challenges für Aufsehen. Schon kurz nach dem Start geht es bereits drunter und drüber … Aufreger 1: Kandidatin Christin Okpara soll ihr Impfzertifikat gefälscht haben. Sie flog noch vor Beginn raus und wurde durch Jasmin Herren ersetzt. Die Polizei ermittelt.

Aufreger 2: Camp-Favorit Lucas Cordalis wird kurz vor der Show positiv auf Corona getestet und darf nicht einziehen. Ein verspäteter Einzug kommt für ihn nicht in Frage. Lucas ist raus.

Aufreger 3: Tara „beichtet“ ihren „Only Fans“-Account, auf dem sie getragene Socken und Fußnägel verkauft. Ihren Nackt-Account verschweigt sie …

Aufreger 4: Janina Youssefian sagt zu Linda Nobat, sie möge in den „Busch zurückgehen, wo sie hingehört“. Rauswurf wegen Rassismus!

Aufreger 5: Linda Nobat selbst bot sich laut Bild-Zeitung auf der Erotik-Plattform „My Sugardaddy" für 2.000–5.000 Euro für Shoppen, Flirts oder „erotischen Kontakt" an.