'Let's Dance': Nach Menzinger auch Casselly positiv

In der beliebten Unterhaltungsshow erkranken immer mehr Teilnehmer an Corona

Nachdem Kathrin Menzinger (33) schon vor vier Tagen verkündet hat, dass sie positiv auf das Coronavirus getestet wurde, hat es jetzt auch ihren prominenten Tanzpartner René Casselly erwischt. Er wird in der fünften Show am Freitag leider nicht zu sehen sein, wie er auf Instagram mitteilt: ""Ich habe so gehofft dass du's nicht bekommst. Gute Besserung Partner, werd schnell wieder fit. Wir haben noch viel vor", schrieb die österreichische Profi-Tänzerin Menzinger zu seinem Posting.

Regina Luca sprang ein

Vergangene Woche tanzte René Casselly mit Ersatz-Partnerin Regina Luca. Gemeinsam mit ihr ertanzte er gute 26 Punkte. Jetzt heißt es aber abwarten und Tee trinken. Nächste Woche sollten dann sowohl Menzinger als auch er wieder fit für die Show sein.