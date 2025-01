Tag 4 im Dschungelcamp: Wer ist Boris Becker?

Die 12 Stars sind hungrig, sehr hungrig. Die Stimmung im Camp wird immer gereizter: Nina legt sich mit Jörg an und Maurice hat ein Problem mit Yeliz. Lilly wird von ihren Mit-Campern ins Kreuzverhör genommen: Es geht um Boris Becker.

Es geht weiterhin rund im Dschungelcamp. Die Gemüter könnten sich erst beruhigen, wenn Sam und Alessia endlich genügend Sterne für die hungrige Truppe aus der "KFZ-Würgstatt" mitbringen. Doch werden die Beiden das wirklich schaffen? Oder gibt es den dritten Tag in Folge nur Reis und Bohnen? Das wäre dann ein neuer Dschungel-Rekord! Und noch eine wichtige Frage wird geklärt: Was lief da eigentlich zwischen Bill Kaulitz und Timur?

Wer ist Boris Becker?

Dschungelcamp Tag 4 © RTL ×

Yeliz zumindest weiß es nicht: "Ich weiß gar nichts über den. Was hat der gemacht?" Die Anwesenden drumherum glauben nicht, was sie hören. "Bist du doof? Der ist mit der beste Tennisspieler der Welt gewesen", kontert Maurice fassungslos und will dann wissen, ob es Liebe auf den ersten Blick bei Lilly war. "Es war Liebe auf dem ersten Date", erinnert sich Lilly lächelnd. In einer Pizzeria hatten sie einen schönen Abend und zum Abschied hat Boris Lilly auf die Stirn geküsst. Doch sie hatte sich einen Kuss auf den Mund gewünscht und dann auch die Initiative ergriffen: "Danach waren wir zusammen. Wir waren eine gute Liebe. Wenn wir gut miteinander waren, waren wir das beste Team." Dreizehn Jahre waren Lilly und Boris ein Paar. Im Dschungeltelefon erinnert sich das Model: "Er war da noch jung, er war fit, er war superhübsch. Zu mir war er immer ein Gentleman. Warum meinst du, dass er so viele Frauen bekommen hat? Er weiß genau wie das Spiel geht. Was Frauen betrifft, ist er ein schlauer Mann!" Zu viel Druck, zu viel Chaos, zu viel Öffentlichkeit, haben die Ehe dann zerstört. Lilly: "Alles war stressig. Deswegen, wenn du in einer Beziehung bist, ist es besser, wenn du es ganz privat hältst!" Und wie kam es, dass Boris Becker im Knast landete? "Der war im Gefängnis? Was ist passiert?", so die ahnungslose Yeliz. Lilly: "Keine Ahnung. Wirklich nicht. Ich kann dazu nichts sagen. Ich weiß nur, er ist ein erwachsener Mann, er lebt sein Leben. Vielleicht war er ein bisschen schlecht beraten! Und er hat gelernt, dass er doch nicht so was Besonderes ist, die Steuer und Tod kommen immer."

Emotionale Nachtwache: Lilly und Jörg teilen ihre Geschichten

Dschungelcamp Tag 4 © RTL ×

Lilly und Jörg bestreiten gemeinsam die Nachtwache. Der Sportkommentator erkundigt sich nach Lillys Wohlbefinden. Es ist alles in Ordnung, nur der Schlafmangel macht Lilly zu schaffen. Jörg kommt auf seinen Vater zu sprechen: "Ich war sechs Jahre alt, als mein Vater an Krebs verstorben ist. Es war immer scheiße in der Schule, wenn alle erzählt haben, was sie für Unternehmungen mit ihrem Vater gemacht haben. Ich war als kleines Kind richtig niedergeschlagen." Der 66-Jährige habe dadurch nie handwerkliche Dinge gelernt, weil ihm der Vater gefehlt habe. Aber dafür habe er eine tolle Mutter gehabt. Diese hat sich nach dem Tod ihres Mannes dazu entschieden, erstmal mit ihren Kindern allein zu bleiben. Jörg findet das Verhalten seiner Mutter total selbstlos, da sie als Witwe mit gerade mal 38 Jahren auf einen neuen Partner verzichtet und ihre Kinder an erste Stelle gestellt hat. Erst später habe sie einen neuen Mann kennengelernt. Auch der sei wenige Jahre später an Krebs verstorben. "Die tat mir so leid." Jörg erzählt Lilly davon, wie er seine Mutter bis zum letzten Atemzug begleitet hat.

Timur, Bill Kaulitz und "Adam sucht Eva"

Dschungelcamp Tag 4 © RTL ×

Animiert durch den nacktbadenden Pierre dreht sich am Weiher das Gespräch um Timurs Teilnahme bei "Adam sucht Eva". "Ich habe damals Bewerbungen abgeschickt, aber keiner wollte mich haben", erklärt der Schauspieler. "Ich habe auch Castings gehabt, dann kam Hartz IV. Aber ich wollte Schauspieler werden. Dann kam der Brief und es war 'Adam sucht Eva'. Ehrlich gesagt, laufe ich nicht so gerne nackt herum." Sam nutzt die Gelegenheit und löchert den auskunftsfreudigen Timur zum Thema Bill Kaulitz. Schließlich hat der in seinem Podcast eindeutig, zweideutige Anspielungen gemacht. Was ist da los? "Bill Kaulitz habe ich auf einer Party kennengelernt und er war super offen. Wir haben geredet, wir haben gelacht, wir haben zusammen getrunken und dann kamen wir auf das Thema 'Adam sucht Eva'." Bill fand Timurs bestes Stück zu klein. "Ich habe doch keinen kleinen Pippimatz", stellt Timur klar und hat das auch Bill gegenüber deutlich gemacht: "Ich schicke dir mal ein Foto! Und dann habe ich ihm einfach ein Spiegelselfie – also unten ohne, oben ohne – geschickt. Und das kleine Problem war damit behoben! Wir haben dann noch ein bisschen geschrieben und dann war es das."

Vorbei mit der Harmonie zwischen Yeliz und Edith?

Dschungelcamp Tag 4 © RTL ×

Bereits morgens zicken sich Yeliz und Edith an, weil Yeliz Edith fragt, ob sie ihr auch so ein Kleid aus dem Handtuch wickeln könnte, wie sie es trägt. "Ähm, joah. Aber wickel' doch ein anderes, erfind' doch ein eigenes", erwidert die Musikerin. "Ach, das darf jetzt keiner machen", ärgert sich Yeliz und ergänzt im Dschungeltelefon: "Edith hat manchmal 'ne Art an sich, die ich nicht so feier'. Wahrscheinlich möchte sie rausstechen. Edith ist eine Person, mit der ich privat nichts zu tun haben könnte, das ist mir zu viel und zu drüber. Die anderen kommen damit gut klar, aber mich nervt das. Wenn es nach mir ginge, würde ich jetzt zu allen Mädels sagen: 'Komm, wir machen jetzt genau dieses Wickelkleid!'" Und wiederum Edith erklärt im Dschungeltelefon: "Mein Kleid ist entstanden, weil ich jeden Morgen und auch nachmittags in den Weiher hüpfe – dafür ist dieses Kleid superpraktisch. Und soweit ich weiß, hat sich Yeliz hier noch nicht einmal geduscht und gewaschen – sehe ich jetzt also keinen Grund, warum sie das Handtuch tragen sollte." Yeliz bittet die anderen Camper: "Könnt ihr bitte alle die rote Hose ausziehen? Ich möchte die Einzige sein, die eine rote Hose anhat." Nina rät ihr: "Hör auf" und fasst zusammen: "Dritte Klasse!" Anschließend sprechen Yeliz und Maurice am Feuer über Edith. Die 31-Jährige glaubt, dass Edith mehr Zigaretten am Tag hat: "Unter Garantie, dass sie mehr als fünf Zigaretten hat. Ich hab' gestern mitgezählt."