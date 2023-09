Ed Sheeran als Hochzeitscrasher

Was in Vegas passiert bleibt in Vegas. Von wegen! Ed Sheeran überraschte eine Hochzeitspärchen mit einem Ständchen und teilt das süße Video auf Instagram.

Sein Konzert in Las Vegas musste Ed Sheeran wegen Sicherheitsproblemen absagen. Aufgetreten ist er in der Stadt der Sünde aber trotzdem – und zwar als Hochzeitscrasher!

In der Little White Wedding Chapel, in der sich auch Bruce Willis and Demi Moore das Ja-Wort gaben, überraschte der Pop-Pumuckel das Brautpaar Jordan und Carter Lindenfield mit einem Ständchen. Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Ed Sheeran (@teddysphotos)

Das Paar stand bereits für die Zeremonie bereit, als plötzlich die Tür aufging und der Popstar mit seiner Gitarre hineinmarschierte. Der Bräutigam bekam kaum den Mund zu. Sheeran, der seinen witzigen „Spontan-Auftritt“ auch mit den Worten „Ich habe eine Hochzeit gecrasht und es war magisch“ auf Instagram teilte, stimmte dabei sogar einen noch unveröffentlichten Song an: „Magical“. Ein Vorbote seiner für 29.September erwarteten neuen CD "Autumn Variations". Eine süßere Werbung dafür gibt es wohl kaum. An die 250.000 Insta-Follower geben ihm recht.