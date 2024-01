Ekaterina Mucha zeigt ihre Traumrobe für den Opernball

Nur noch wenige Woche bis zum Ball der Bälle!

In wenigen Wochen geht das Ball-Highlight des Jahres wieder über die Bühne. Zum bereits 66. Mal wird es dann wieder in der Wiener Staatsoper "Alles Walzer" heißen, bevor sich dann hunderte Traumkleider und schmucke Fräcke tänzerisch in Bewegung setzen. Auch heuer mit dabei, das Verleger-Paar Ekaterina und Christian Mucha, die sich für den diesjährigen Opernball ganz besonders herausputzen werden.

Wahl fiel auf Austro-Designerin Erika Suess

Bei der Wahl ihres Kleides war es Ekaterina, wie auch schon in den Jahren zuvor, wichtig eine österreichische Designerin zu tragen um damit auch die heimische Modeszene zu unterstützen, die es vor allem während den Corona-Jahren sehr schwer hatten.

"Mir war es dieses Jahr besonders wichtig eine heimische Designerin zu tragen, da es viele Modetalente in den vergangenen Jahren alles andere als leicht hatten, als Verlegerin des Modemagazins Elite ist es mir eine daher besondere Ehre hier meinen Beitrag leisten zu können und bei Erika Suess meine Robe für den heurigen Opernball erfolgreich gefunden zu haben. Alleine die Steinapplikationen haben über 70 Stunden Arbeit in Anspruch genommen" so Ekaterina Mucha.

Verlegerin Ekaterina Mucha mit Designerin Erika Suess



© Karoline Rais ×

Christian Mucha mit besonderem "Schmuck"

Doch auch der holde Gatte von Ekaterina lässt sich dieses Jahr (wie auch sonst) nicht Lumpen und wird mit ganz besonderem 'Schmuck' den Ball der Bälle verleben. "Ich habe dieses Jahr die einmalige Gelegenheit mein goldenes Verdienstzeichen des Landes Niederösterreich auszuführen und bin sehr stolz darauf' lässt uns der Verleger im oe24-Interview wissen.

Verleger Christian Mucha mit dem goldenen Verdienstzeichen des Landes Niederösterreich



© Mucha ×

Somit steht einer beschwingten und stylischen Ballnacht des Verleger & Society-Paares nichts mehr im Wege.