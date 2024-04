Erneute Betrugsmasche um Ö3-Star Gabi Hiller

Nur wenige Tage nach einem viralen Fake-Posting, wird Ö3-Star Hiller abermals für eine fiese Betrugsmasche herangezogen

Nächster Schock für Ö3-Star Gabi Hiller, abermals versuchen dreiste Betrüger mit Hillers Gesicht und Namen ahnungslose Opfer in ihre Falle zu locken. Wurde Hiller schon vor einigen Tagen Opfer einer dreisten Betrugsmaschen im Netz, so ist dies bereits die zweite Fake-Werbung die mit dem Ö3-Star online ging.

Ö3-Moderatorin Gabi Hiller für Betrugsmasche missbraucht

Vermeintliche Finanztipps von Ö3-Star

Mit schickem Sakko und verschmitztem Lächeln, strahlt Hiller vom Fake-Posting in dem sie angeblich durch einen Live-Auftritt, ganz Österreich die Geldautomaten hat stürmen lassen. "Nach dem Live-Auftritt von Gabi Hiller bildeten sich in Österreich riesige Warteschlangen an Geldautomaten, die Fußgängern und Autos das Überqueren erschwerten..." - so der genau Postingstext.

© Facebook ×

Dilettantischer Fake kann Opfer schützen

Es heißt also zukünftig wieder mehr die Augen im Netz offenzuhalten und nicht sofort alles zu glauben (und klicken) was einem so in die diversen Timelines gespült wird, denn auch dieses Fake-Posting lässt sich verhältnismäßig einfach als solches erkennen.

Der Fake wurde von einer Seite Namens "Doctor podologist" veröffentlicht. Die Podologie ist die nichtärztliche Heilkunde am Fuß - was hat das mit Finanztipps zu tun?

Die Seite "Doctor podologist" verfügt über genau 1 Follower auch da sollten die Alarmglocken schrillen.

Zwar ist die Überzeile des Postings für den DACH-Raum auf Deutsch geschrieben, ist der Titel des weiterführenden Links wiederum auf Spanisch verfasst.

Klickt man dann doch versehentlich auf beigefügten Link, so wird man zu einem Artikel geleitet der sich wiederum um Christoph Grisseman und nicht mehr um Gabi Hiller dreht.

© Facebook ×

All das sind klare Indizien dafür, dass hier etwas nicht stimmen kann. Sollte Ihnen daher so eine Merkwürdigkeit auffallen, können Sie sogleich die Werbeanzeige bei Facebook melden.