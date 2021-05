Prinz Harry und Oprah Winfrey geben einen ersten Einblick in die Dokumentation. In „The Me You Can’t See“ dreht sich alles um psychisch Gesundheit.

In der gemeinsamen Dokuserie von Prinz Harry (36) und Oprah Winfrey (67) dreht sich alles um die psychische Gesundheit. Emotional Prinz Harry und Oprah Winfrey geben einen ersten Einblick in „The Me You Can’t See“. Die Dokumentation zeigt nicht nur die beiden und was sie in ihrem Leben bewegt und zutiefst verletzt hat. Es kommen auch andere Stars wie Lady Gaga und Glenn Close zu Wort und die Tränen kullern. „Überall auf der Welt leiden Menschen unter mentalen, psychischen und emotionalen Schmerzen“, sagt Winfrey darin, Harry gegenüber sitzend. Start Ab 21. Mai gibt es die emotionalen Bewegtbilder auf dem Streamingdienst Apple+ zu sehen. Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Oprah (@oprah)