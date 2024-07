Fan-Magnet "IShowSpeed" streamt live aus Wien

Ein Überraschungsbesuch von "IShowSpeed" entzückt dieser Tage Hunderte Fans in Wien, die den Internet-Star hautnah erleben möchten.

Mehr als 20 Millionen Fans zählt der Internet-Hit "IShowSpeed" auf Instagram, was ihn zu einem der angesagtesten Stars der Plattform macht. Nun ist er überraschend in Wien gesichtet worden, von wo aus er seinen Live-Stream fortsetzt. "What the hell, Austria", lautete die erste Reaktion des Internet-Stars rund um den Mega-Trubel um seine Person.

© Instagram/ishowspeed

Live-Stream aus dem Würstelprater

Als würde er sich in Österreichs Hauptstadt bestens auskennen, hat er für seinen Live-Stream am Dienstag den Würstelprater auserkoren. Hinter ihm bildete sich sogleich ein Riesenschweif an Fans und Autogrammjägern, die ihren Liebling nicht als den Augen lassen. Wer live nicht dazustoßen konnte, kann mit gut 150.000 anderen Zusehern "IShowSpeed" live im Internet verfolgen. Sein nächster Stopp: Die Wiener Oper.

Wer ist "Speed"?

Bekannt wurde der US-Amerikaner mit diversen Gamingformaten auf YouTube, bevor er sich auf das Thema "Fußball" fokussierte. Auf seiner "EURO-Tour quer durch den europäischen Kontinent macht er neben Wien in etlichen Großstädten halt, wo er ebenso von etlichen Anhängern gefeiert wird.