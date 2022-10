× Ferrari von Niki Lauda wird versteigert

Der dreimalige Formel 1 Weltmeister, Niki Lauda, gilt als eine Legende des Motorsports. Nun wird sein prestigeträchtiger Ferrari 365 GT4 2+2 vom Auktionshaus "Dorotheum" versteigert.

Dabei führten einige Zufälle zu dem Fund dieses Autos, dessen Erstbesitzer Niki Lauda war. Wolfgang Humer, welcher für klassische Fahrzeuge im Auktionshaus verantwortlich ist, begab sich eigentlich wegen eines anderen Fahrzeuges zu einem Termin, dort hieß es dann, es gäbe noch zwei weitere Fahrzeuge.

© Dorotheum ×

Als er die Vorbesitzer Karl Oppitzhauser und Michael Denzel hörte, wandte er sich per Mail an Marcel Massini, welcher weltweit als führender Experte für Ferrari-Autos gilt. Keine Minute später kam von ihm die Antwort: "ERSTBESITZER NIKI LAUDA".

Blieb fast unentdeckt

Dies war vorher nicht aufgefallen, da das Auto aus Italien importiert wurde und somit in den Papieren kein Name aufschien. Der Ferrari-Kenner konnte aber prompt die Karteikarte des Autoherstellers senden, in welcher der Erstbesitzer aufgelistet ist: Niki Lauda. Am 7. Dezember wird das Auto von Dorotheum versteigert. Zu welchem Preis es dann den Besitzer wechselt, wird sich erst herausstellen.