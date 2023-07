Fit wie Mick Jagger: ›80 ist das neue 40‹

Mick Jagger zeigte, dass er nach acht Jahrzehnten noch immer topfit ist.

Jungbrunnen. Sex, Drugs & Rock’n’Roll – Mick Jagger (80) kann noch immer feiern, wie ein 20-Jähriger. Das bewies er eindrucksvoll bei seiner Geburtstagsparty in London. Bis 3 Uhr in der Früh gab er dort mit zahlreichen Stars Gas. Ist 80 das neue 60? Oder gar das neue 40?

Rogers: ›Ich lebe ganz genauso wie mit 40‹

Gesundheit. Star-Astrologin Gerda Rogers hat bereits ihren 80er hinter sich. Im Gegensatz zu Jagger setzt sie weniger auf Sex, Drugs & Rock’n’Roll als auf gesunde Ernährung, viel Arbeit und gediegene Workouts. „80 ist eine Zahl. Sie ist vorhanden und ich stehe auch zu meinem Alter. Deshalb muss ich mich aber nicht so fühlen. Ich lebe eigentlich genauso wie mit 40“, erklärt sie im ÖSTERREICH-Talk. „80 ist also das neue 40“, ist sie sich sicher.

© ALL ×

Gerda Rogers

Für die beliebteste Astrologin des Landes ist eine gesunde Ernährung essenziell. „Ich trinke keinen Alkohol und nasche nicht.“ Wichtig sei die richtige Einstellung. „Das Alter liegt in uns selbst. Frauen lassen sich da immer in eine Schiene drängen. Ich kleide mich, wie ich will und würde auch nie weiße Haare tragen.“ Und Beauty-OPs? „Alles mit Maß und Ziel“, schmunzelt sie.