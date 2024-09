Frances Bean brachte Enkel von Kurt Cobain zur Welt

Frances Bean Cobain: "Willkommen auf der Welt, schönster Sohn. Wir lieben dich mehr als alles andere!"

Frances Bean Cobain, Tochter des verstorbenen Nirvana-Frontmanns Kurt Cobain und von Courtney Love, hat dieser Tage erstmals Mutterfreuden erlebt. Auf Instagram gab die 32-Jährige bekannt, dass sie und ihr Ehemann Riley Hawk, ein Sohn des berühmten Ex-Profi-Skaters Tony Hawk, Eltern eines kleinen Jungen geworden sind.

Frances und Riley Hawk gaben ihre Beziehung im Jahr 2022 bekannt und feierten ihre Hochzeit am 7. Oktober 2023 im engsten Familienkreis. Am 17. September erblickte "Ronin Walker Cobain Hawk" schließlich das Licht der Welt. In drei emotionalen Schwarz-Weiß-Fotos präsentiert das frischgebackene Elternpaar ihr kleines Wunder. "Willkommen auf der Welt, schönster Sohn. Wir lieben dich mehr als alles andere!"

Die Geburt von Ronin blieb nicht unbemerkt: Zahlreiche Prominente, darunter Kim Gordon und Dave Grohls Tochter, gratulieren dem Paar zu diesem besonderen Moment. Auch Tony Hawk, der Opa väterlicherseits, zeigt sich überaus begeistert und bezeichnet Ronin als seinen "Lieblingsenkel".