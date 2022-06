Gabalier: Deshalb scheiterte Beziehung mit Silvia Schneider

Das Liebes-Aus zwischen Andreas Gabalier und Silvia Schneider ist bereits drei Jahre her. Jetzt erklärt der Musiker, warum es zur Trennung kam.

Die Trennung im Jahr 2019 war keine einfache, schließlich waren Gabalier und Schneider zuvor sechs Jahre lang ein Paar. Bisher hielt sich der "Volks-Rock 'n' Roller" bedeckt, warum die beiden damals überraschend getrennte Wege gingen – bis jetzt.

"Die Zeiten davor waren einfach total turbulent und da hat das Privatleben leider nicht den richtigen, verdienten Platz gefunden", gesteht Gabalier im Interview mit "Prinz.de".

© Getty Images ×

Privatleben neben Karriere zweitrangig

Gabalier und Schneider waren bis 2019 ein Paar

"In den letzten zehn Jahren stand die Karriere eben ganz im Vordergrund. Das war halt einfach so", erklärt Gabalier, dass auch seine Beziehung im Musiker-Alltag wohl zu kurz kam.

Die Trennung von der ORF-Moderatorin fiel dem 37-Jährigen dennoch alles andere als leicht: "Abschiede von Menschen nehmen zu müssen, die einen lange begleitet haben, das tut einfach sehr weh. Aber es wird wieder besser mit der Zeit. Man muss nach vorne schauen, sollte aber das Leben in der Gegenwart nicht vergessen. Dann wird es irgendwann besser."

Das wünscht sich Gabalier von neuer Liebe

Ist nun eine neue Liebe am Horizont? Gabalier ist jedenfalls offen für eine neue Partnerin: "Wenn es passiert, dan passiert es, dann werde ich das wieder zulassen", so Gabalier. Die Liebe müsse immer Platz im Leben haben. Der Kärntner hat auch eine konkrete Vorstellung, was eine Frau an seiner Seite mitbringen muss: "Einen guten Sinn für Humor und mich so nehmen wie ich bin."

Spätestens seit dem Liebes-Aus mit Schneider weiß er aber auch: "Das ist nicht immer leicht, vor allem in dem Beruf, wo es oft recht stressig zugeht."