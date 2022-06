Gewinnen Sie jetzt den frischen Duft Wild Flower!

Ein femininer, frisch-floraler Duft von Freiheit und Natürlichkeit.

Es sind diese Momente besonderer Magie, wenn wir im Vorbeigehen mit der Schönheit der Natur konfrontiert werden, mit unerwarteten Überraschungen, die das Leben für uns bereithält. Betty Barclay Wild Flower entführt an eine Wiese voller Wildblumen, die uns im Vorbeigehen ins Auge fällt und mit ihrer natürlichen Schönheit und ihrem überwältigenden Duft beeindruckt. Genauso wie eine Wildblume, die sich selbst ihren Weg sucht, um an Orten zu wachsen, die andere und vielleicht auch sie selbst nie für möglich gehalten hätten, inspiriert der Duft Betty Barclay Wild Flower seine Trägerinnen dazu, selbstsicher ihren eigenen Weg zu gehen, sich treu zu bleiben und im Alltag immer wieder über sich hinauszuwachsen: neugierig, mutig und inspirierend. Auch einmal bekannte Pfade zu verlassen, Neues zu wagen und die Großartigkeit in sich erkennen – denn wahre Stärke liegt in Imperfektionismus und in der Authentizität. Der Duft Betty Barclay Wild Flower mit den dazugehörigen Pflegeprodukten ist ab Ende Juni 2022 im Handel erhältlich.

Wilde Blumen sind wie wilde Herzen

Es gibt Wildblumen, die blühen an sonnigen Plätzchen – andere haben es lieber schön schattig. Die einen wachsen im Wald unter hohen Bäumen – andere sind an Wegrändern zu finden. Den eigenen

Herzensweg zu finden, ihm selbstsicher zu folgen und dabei auf jedem Schritt an sich selbst zu glauben, dafür steht Betty Barclay Wild Flower. Ein Duft, der die innere Stärke und das Selbstvertrauen der Frauen unterstreicht und dabei das lebensfrohe Herz dazu ermutigt, auf dem einzigartigen Lebensweg Wünsche aus eigener Kraft heraus zu verwirklichen.

Floraler Zauber

Wilde Blumennoten vereinen sich mit den sanft duftenden Noten des Sommers zu einer einzigartigen Komposition: Betty Barclay Wild Flower taucht ein in eine unvergleichliche Fruchtigkeit, die mit spritziger Zitrone, süßer Himbeere und aromatischen rosa Pfefferbeeren die frisch-florale Komposition eröffnet. Im Herzen öffnet sich ein weites Feld ungebändigter Natürlichkeit durch die floralen, femininen Noten von betörendem Jasmin, sanfter Rose und sinnlicher Pfingstrose. Abgerundet und sanft gebettet klingen die wilden Blumen in weichem Zedernholz, mandelartiger Tonkabohne und wohlig vertrautem Vanillearoma aus.

Blumiges Design

Das Design von Betty Barclay Wild Flower verkörpert auch optisch seinen floralen Inhalt: Die Faltschachtel zieren Aquarellzeichnungen verschiedener Wildblumen auf mintgrünem Hintergrund. Der Flakon wird dabei zum Highlight: Der Deckel, unter dem der goldene Sprühkopf hindurchfunkelt, hat die Silhouette eines Blütenkopfes – in Kombination mit dem formschönen, abgerundeten Flakon wird dieser selbst zu einer aufblühenden Wildblume! Der goldene Schriftzug vollendet die sommerliche Optik und macht den Duft Betty Barclay Wild Flower zu einem tollen Accessoire für jedes Badezimmer!

Duftendes Sortiment

Den eigenen Weg gehen wie eine wilde Blume – mit den Düften und Pflegeprodukten von Betty Barclay Wild Flower:

Eau de Parfum Natural Spray 20 ml 22,50 €*

Eau de Toilette Natural Spray 20 ml 18,50 €*

Eau de Toilette Natural Spray 50 ml 32,00 €*

Deodorant Natural Spray 75 ml 11,75 €*

*unverbindliche Preisempfehlung in € inkl. 19 % MwSt.

Betty Barclay Wild Flower ist ab Ende Juni 2022 u. a. in ausgewählten Drogerien, in Kauf- und Warenhäusern sowie im Fachhandel erhältlich.