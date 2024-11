Grammys 2025: Beyoncé & Taylor Swift schreiben Geschichte

Das Warten hat ein Ende: Die Nominierungen für die Grammy Awards 2025 wurden am Freitag bekannt gegeben.

Beyoncé hält für die Grammy Awards 2025 alle Trümpfe in der Hand. Mit elf Nominierungen gilt die 43-jährige Sängerin als klare Favoritin, unter anderem mit ihrer neuesten Scheibe "Cowboy Carter“ in der Kategorie "Album des Jahres". Zuvor hat Beyoncé bereits 32 Grammys eingeheimst, was sie zur erfolgreichsten Künstlerin in der Geschichte der Musikpreis-Verleihung macht.

Ebenfalls Geschichte schrieb im vergangenen Jahr ihre Musiker-Kollegin Taylor Swift mit ihrem Album "Midnights". Für dieses erhielt sie damals ihren vierten Grammy in der Hauptkategorie "Album des Jahres" und ließ damit Ikonen wie Paul Simon, Frank Sinatra und Stevie Wonder hinter sich, die sich jeweils "nur" über drei dieser Auszeichnungen freuen durften.

Die Grammy Awards 2025 finden am 2. Februar 2025 in Los Angeles (20 Uhr Ortszeit) statt und werden in der renommierten Crypto.com Arena ausgetragen. Das Mega-Event mit zahlreichen Live-Auftritten namhafter Künstler wird weltweit ausgestrahlt. Generell gilt die Grammy-Verleihung als eines der bedeutendsten Ereignisse der Musikindustrie, bei dem die besten Talente und herausragende Leistungen im Musikgeschäft gewürdigt werden.

Nominierungen stehen fest

Am Freitagmorgen wurden die Nominierungen für die Grammy Awards 2025 endlich verkündet. In der Kategorie "Beste Pop-Solo-Performance" stehen große Namen wie Beyoncé, Sabrina Carpenter, Charli XCX, Billie Eilish und Chappell Roan zur Auswahl. Für den Titel "Bester neuer Künstler" wurden Benson Boone, Sabrina Carpenter, Doechii, Raye, Chappell Roan, Shaboozey und Teddy Swims nominiert. Die Nominierungen wurden während eines Live-Streams auf der Grammy-Website und dem YouTube-Kanal der Recording Academy bekannt gegeben.

In der Kategorie "Bestes Country-Album" sind die Werke "Cowboy Carter", "F-1", "Deeper Well", "Higher" und "Whirlwind" nominiert. Auch in der Kategorie "Bester Song" stehen Titel wie "The Bar Song - Tipsy", "Birds Of A Feather" und "Texas Hold Em" zur Wahl. Die Nominierten stammen aus Aufnahmen, die zwischen dem 16. September 2023 und dem 30. August 2024 in den USA veröffentlicht wurden.

Die Grammy Awards finden am 2. Februar 2025 in Los Angeles statt. Besonders spannend bleibt, ob Megastars wie Beyoncé und Post Malone in den Country-Kategorien nominiert werden, obwohl sie bislang nicht mit diesem Genre assoziiert sind. Ebenso wird erwartet, dass Shaboozeys Hit "A Bar Song (Tipsy)" in den Nominierungen für die größte Überraschung sorgen könnte.

Die Nominierungen im Überblick

Beste Pop-Solo-Performance:

Beyoncé

Sabrina Carpenter

Charli XCX

Billie Eilish

Chappell Roan

Bester neuer Künstler:

Benson Boone

Sabrina Carpenter

Doechii

Raye

Chappell Roan

Shaboozey

Teddy Swims

Bestes Country-Album:

Cowboy Carter

F-1

Deeper Well

Higher

Whirlwind

Beste Songs:

The Bar Song - Tipsy

Birds Of A Feather

Die With a Smile

Good Luck Babe

Not Like Us

Please Please Please

Texas Hold Em

Die Grammys werden bereits zum 67. Mal verliehen. Rund 13.000 Mitglieder der Recording Academy entscheiden über die Preisträger der goldenen Grammophone, die zu den begehrtesten Musikpreisen der Welt zählen und in mehr als 90 Kategorien verliehen werden.