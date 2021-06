Hat Angelina Jolie ein Liebes-Comeback mit ihren Ex?

Vor kurzem gab Angelina Jolie in einem Interview zu, dass es nicht so einfach ist, nach der Trennung von Brad Pitt eine neue Liebe zu finden.

Zudem sei sie sehr wählerisch in der Partner-Wahl. Wie sie erwähnte, sei die Liste an "Neins" über die Jahre immer länger geworden.

Wildes Liebesgerücht um Jonny Lee Miller

Nun scheint es aber fast so, als würde Angelina Jolie einen Neustart mit ihrem Ex-Freund Jonny Lee Miller versuchen. Am Freitag Abend wurde sie nämlich dabei gesichtet, wie sie in das New Yorker Apartmenthaus ihres Ex-Mannes mit einer Flasche Rotwein betreten hat. Nach etwa 3 Stunden wurden sie erneut beim Verlassen des Hauses gesichtet. Was der Hintergrund von dem Treffen ist, ist bisher unklar. Angeblich soll auch Angelinas Sohn Knox (12) beim Treffen anwesend gewesen sein, da Jonnys Sohn im gleichen Alter ist. Allerdings fehlt von dem 12 Jährigen bei den Aufnahmen jede Spur.

Ehe in den 90ern

Kennengelernt haben sich Angelina und Jonny bei den Dreharbeiten zum Film "Hackers - Im Netz des FBI" und wurden kurze Zeit später ein Paar. Nach einem Jahr folgte dann die Hochzeit. Die Ehe hielt allerdings nur knapp eineinhalb Jahre, bis sie wieder zerbrach. Angelina Jolie hat die Scheidung mit Jonny Lee auch nach der Ehe bereut, wie sie 2004 in einem Interview mit den Worten bestätigt, dass die Scheidung das "dümmste sei, was sie je getan habe". Außerdem betonten die beiden in Interviews immer wieder, wie gut sie die gemeinsame Zeit in Erinnerung haben.