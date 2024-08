Heinz Hoenig möchte schon bald heim zur Familie

Seit über vier Monate liegt der deutsche Schauspieler Heinz Hoenig bereits im Krankenhaus. Nach einer Herz- und einer Speiseröhren-OP soll nun eine Aorta-OP folgen.

Heinz Hoenig (72) und seine Frau Annika Kärsten-Hoenig (39) teilten dieser Tage einen berührenden Moment auf Instagram, der nicht nur ihre Anhängerschaft tief bewegt. Stirn an Stirn lächeln die beiden Liebenden einander an, während Heinz sichtlich mitgenommen im Krankenhausbett liegt - ein Moment des Innehaltens in schweren Zeiten. Begleitet wird das Posting von Céline Dions Ballade "The Power of Love". Das Lied unterstreicht gelungen die Verbindung des Ehepaares.

Annika drückt in einer herzergreifenden Botschaft ihre unerschütterliche Liebe und Unterstützung für Heinz aus: "Denn ich bin deine Frau und du bist mein Mann. Wann immer du dich nach mir sehnst, werde ich alles tun, was ich kann. Wir steuern auf etwas zu, irgendwohin, wo ich zuvor noch nie war. Manchmal habe ich Angst, aber ich bin bereit zu lernen... Über die Kraft der Liebe!"

Heinz will nach Hause kommen

Im Interview mit der "Bild"-Zeitung erklärte Annika, dass es Heinz größter Wunsch sei, endlich nach Hause zurückzukehren - zu seiner Familie. Dor nämlich, in seiner vertrauten Umgebung, fühle er sich am wohlsten. "Ich bin bereits am Organisieren und Planen, was die zukünftige Tagesstruktur betreffen wird", so Heinz Frau.

Heinz steht nach einer Herz- und Speiseröhrenoperation eine weitere, risikoreiche Operation an der Aorta bevor. Eine Krankenversicherung sei allerdings entscheidend, um die nötige Pflege und Ausstattung finanzieren zu können. Trotz der enormen Herausforderungen bleibt Annika entschlossen und kämpft unermüdlich für Heinz und ihre beiden kleinen Söhne, Juliano (3) und Jianni (1). "Für euch lohnt sich das ALLES!", betitelt sie ein weiteres Instagram-Posting, auf dem ihre schlafenden Kinder zu sehen sind.