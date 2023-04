Hier reißt sich "Game of Thrones"-Star Thor Björnsson den Brustmuskel

Als gigantischer Muskelberg wurde Hafthor "Thor" Björnsson in der Rolle des Gregor Clegane (genannt "The Mountain") einem Millionenpublikum bekannt. Auch abseits der Schauspielerei beeindruckt der Isländer mit seiner Kraft: 2018 gewann er nicht nur den "World's Strongest Man", sondern auch "Europe's Strongest Man", die "Arnold Strongman Classics" und den "World's Ultimate Strongman".

Nach einem sportlichen Ausflug zum Boxen ist der frühere Basketballer nun zum Powerlifting (Dreikampf aus Kreuzheben, Kniebeugen und Bankdrücken) zurückkehrt. Björnsson will Rekorde brechen – nun muss er aber erst einmal pausieren. Denn beim Bankdrücken in seinem Gym wurden ihm 252,5 Kilogramm zum Verhängnis. Genauer gesagt seinem Brustmuskel.

Als Björnsson die Langhantel von zwei Helfern gereicht bekommt und das volle Gewicht halten muss, passiert die Horrorverletzung. Ein deutliches "Plopp" ist zu hören, die Zuschauer raunen geschockt auf. Das isländische Muskelpaket bleibt benommen auf der Bank liegen.

Pec tear update on my YouTube channel. Thank you all for the support, kind messages and love during these challenging times ahead. It really means the world to me. This is just a challenge and a small setback. I’ll come back stronger ???? Peace and love, Hafthor. Link in my bio pic.twitter.com/ya9zgrnsjB