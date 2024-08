Influencerin (30) starb an extrem seltener Krankheit

Die australische YouTuberin Alexandra alias "Pretty Pastel Please" verstarb urplötzlich im Alter von nur 30 Jahren. Brisant: Die überaus seltene Krankheit tritt nur bei einem von 15 Mio. Menschen auf.

Die Todesursache der australischen YouTuberin Alexandra, bekannt als Pretty Pastel Please, wurde jetzt offengelegt. Die 30-jährige Influencerin war urplötzlich am 26. Juni 2024 verstorben. Laut eines Berichts des "Tasmanian Coroners" handelt es sich bei der Todesursache um eine seltene, tödliche Herzinfektion namens "Lymphozytäre Myokarditis", die im Schnitt nur bei einem von 15 Millionen Menschen auftritt.

Diese Krankheit, welche oft viralen Ursprungs ist, verursacht Herzmuskelentzündungen, Atembeschwerden und extreme Müdigkeit, was zu tödlichen Arrhythmien führen kann. Alexandras letzte Live-Übertragungen musste sie abrupt beenden, weil sie sich unwohl fühlte, was nun im Nachhinein als Folge des Herzversagens zu deuten ist.

Alexandra hatte schon vorher über heftige Reaktionen auf Medikamente und Impfstoffe gesprochen, welche bei ihr zu Nierenschäden geführt hätten. Besagte Krankheit wurde erst nach einer detaillierten toxikologischen Untersuchung diagnostiziert, weil die erste Autopsie zuvor unauffällig war.

Große Trauer um Alexandra

Ihre Familie hat eine Gedenkfeier am 11. August in der Greyfriars Kirk in Edinburgh angekündigt, die auch online gestreamt werden soll. Die Familie bat dabei um Respekt während der Trauerzeit. Alexandra war bekannt für ihre Mode- und Reisevideos und für ihre Offenheit in Bezug auf ihre psychischen Probleme sowie die Auswirkungen von Online-Trolling.

© Getty

© Getty

Fans drückten ihre Trauer auf Instagram und YouTube aus, nachdem die Nachricht von Alexandras Tod veröffentlicht wurde. Sie hinterlässt eine große Fangemeinde von über 100.000 Followern. In ihren letzten Postings und Videos hatte sie vieles zu ihren persönlichen Kämpfen und Herausforderungen offenbart, was ihre Anhängerschaft tief berührte.