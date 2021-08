Influencerin Sarah Harrison: 3-jährige Tochter Corona-positiv

Mutter wollte bislang keine Impfung, nun ist die Tochter Corona-positiv.

Die 3-jährige Tochter Mia von Influencer-Paar Sarah (30) und Dominic Harrison (30), wurde einem Corona-Test unterzogen. Das Ergebnis: Positiv. Mutter Sarah wurde zuvor bei einem Corona-Antigentest auch positiv getestet. Sie ließ sich allerdings bisher nicht impfen und nun ist ihre Tochter erkrankt.

Warum sie nicht geimpft ist? Die 30-jährige erklärte per Instagram aus der Quarantäne, dass sie sich bisher nicht wohlgefühlt habe mit der Entscheidung, sich impfen zu lassen und wollte deswegen noch etwas warten.

Ehemann Dominic Harrison ist bereits zweifach geimpft. Er sagt via Instagram: "Läuft gerade nicht so nach Plan alles ... Würde am liebsten die Koffer packen und nachhause fliegen. Meine Nerven liegen blank."