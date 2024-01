80ies-Sexsymbol Samantha Fox aus Flieger nach München geschmissen

Die Ikone war auf dem Weg nach München...

Was ist denn da passiert? Großer Wirbel um 80er-Jahre-Star Samantha Fox! Die 57-Jährige war am Weg nach München, als es in eine Flugzeug von "British Airways" zu einem Zwischenfall kam.

Passagiere mussten ins Hotel

Der Flieger war in London Heathrow bereits kurz vor dem Start, als dieser gestoppt werden musste. Laut der britischen Sun hat Samantha Fox so mit einem anderen Passager zu streiten begonnen, dass der Flug abgebrochen werden musste.

Betrunken gewesen

Fox verbrachte daraufhin die Nacht in einer Arrestzelle, die anderen Passagiere im Hotel... Angeblich sei Fox betrunken gewesen. Sie entschuldigte sich später für ihr Verhalten.