96. Oscars: Jimmy Kimmel erneut als Gastgeber

Der Fernsehstar führt auch 2024 durch die wichtigste Preisverleihung der Filmbranche

Der US-Moderator Jimmy Kimmel (56) soll im kommenden Jahr zum vierten Mal bei der Oscar-Gala als Gastgeber auf der Bühne stehen. Kimmel werde die für den 10. März 2024 geplante Preisvergabe moderieren, teilte die Filmakademie am Mittwoch (Ortszeit) mit. Der Moderator, der seine eigene Late-Night-Show im US-Fernsehen hat, war bereits 2017, 2018 und im vergangenen März Oscar-Gastgeber.

Nominierungen am 23. Jänner

"Ich habe immer davon geträumt, die Oscars genau vier Mal auszurichten", witzelte Kimmel in einer Mitteilung. Die Nominierungen für Hollywoods wichtigsten Filmpreis, der im kommenden Jahr zum 96. Mal vergeben wird, sollen am 23. Jänner verkündet werden. Bei der 95. Preisgala im vorigen März im Dolby Theatre räumte der Science-Fiction-Actionfilm "Everything Everywhere All at Once" sieben Oscars ab, darunter als "Bester Film".

Österreich ist noch im Rennen

Österreich hat den rein italienischsprachigen Film "Vera" ins Rennen um den Auslandsoscar geschickt. Am 21. November werden in dieser und den weiteren Kategorien die Shortlists bekanntgegeben, am 23. Jänner dann die endgültigen Nominierungen. Bis 27. Februar können dann die Mitglieder der US-Filmakademie abstimmen.