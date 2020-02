Anderson: Trennung per SMS

Letztklassig. Am 20. Jänner gaben sich Schauspielerin Pamela Anderson (52) und Produzent Jon Peters (74) heimlich das Jawort. Nur zwölf Tage danach gab das Paar die Trennung bekannt. Jetzt kamen erste Details zu ans Licht.

© Getty Images

So soll Peters laut dem Magazin Us Weekly per SMS mit Pam Schluss gemacht haben. „Diese ganze Ehe­sache hat mir Angst gemacht. Ich habe erkannt, dass ich mit 74 ein einfaches, ruhiges Leben brauche, und keine internationale Liebesaffäre“, soll er getextet und sie dabei um Verzeihung gebeten haben.