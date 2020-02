Britney Spears: In diesem Video sieht man genau, wie sie sich den Fuß bricht

In dem Video sieht man die 38-jährige Sängerin, wie sie eine Tanzeinlage trainiert. Dabei gibt sie alles, macht Drehungen und Sprünge. Dann, am Ende des Clips, passiert es: Bei einem Rückschritt rutscht Britney am Boden aus und knickt mit einem lauten Knacks um. Man kann ihr den Schmerz richtig ansehen.

"Ich habe seit 6 Monaten nicht mehr getanzt und Vollgas gegeben", schreibt sie unter das Video. "Und ja, ich weiß, dass ich barfuß bin. Lacht nicht, aber so kann ich den Boden besser fühlen!!!! PS: Ihr könnt hören, wie ich mir hier den Fuß gebrochen habe. Sorry ... Entschuldigung, es ist irgendwie laut!!!!!"