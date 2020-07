Die schmutzigen Affären des Star-Autors Dan Brown

Diese Anschuldigungen lesen sich fast so, wie einer seiner Thriller. Dan Brown, der Bestsellerautor von Büchern wie "Der Da Vinci Code" oder "Illuminati", die massentauglich mit Tom Hanks in der Hauptrolle verfilmt wurden, wird von seiner Ex-Ehefrau verklagt.

Dan Brown: Viele Affären

Die Anschuldigungen von Blythe Brown: Dan soll viele Jahre über ein Doppelleben geführt haben! Bis zu vier (!) Affären, teilweise gleichzeitig, soll Dan Brown laut Aussagen seiner Ex neben der Ehe gehabt haben, darunter eine Friseurin und eine Fitnesstrainerin. Seinen Geliebten soll Brown einige Luxus-Geschenke gemacht haben. Einer holländischen Pferdetrainerin soll er ein Pferd, den Transport des Tieres sowie ein neues Auto im Wert von rund 345.000 Dollar geschenkt haben. Pikantes Detail: Blythe selbst hat die Trainerin für ein gemeinsames Pferd angeheuert.

Geld weggeschafft

Blythe, die maßgeblich an den schriftstellerischen Werke ihres Mannes beteiligt war, sie ist Kunsthistorikerin und hat den Großteil der Recherche für die Bücher gemacht, wirft ihrem Ex auch vor, er habe Geld und Ideen vor ihr verheimlicht. So soll Dan Brown zukünftige Projekte, wie eine Serie und ein Kinderbuch nicht mit ihr besprochen haben, trotzdem sie an den Ideen mitgearbeitet habe. Bereits während der Ehe soll Dan einige gemeinsame Ersparnisse und Besitztümer weggeschafft haben. Dabei soll er systematisch vorgegangen sein und immer wieder zu ihr gemeint haben, sie wisse über alle Vermögenswerte bescheid.