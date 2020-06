Emily Ratajkowski: Supersexy Look in blond!

Emily Ratajkowski hat letzte Woche ihren 29. Geburtstag gefeiert und zeigt sich nun in einem ganz neuen Look. Bislang kennt man Emily mit langen braunen Haaren. Doch die sind vorerst Geschichte. Denn ihr Schopf strahlt nun in blond! Es soll das erste Mal sein, dass Ratajkowski ihre Mähne bleichen ließ. Für eine Zusammenarbeit mit einer großen Haarpflegemittelfirma hat sie diesen Schritt gewagt.

Zu den neuen Haaren trägt Emily, wie des öfteren, lieber weniger als mehr. Sie hat einen knappen schwarzen Zweiteiler am Leib und der Bikini komplettiert den sexy Surferinnen-Look. Den Fans gefällt ihre Verwandlung und sie selbst sagt: "Ich bin so glücklich, mit einem neuen Look aus der Qurantäne zu kommen. " Für sie müsse Schönheit lustig und ausdrucksstark sein und in dem Fall sei beides gegeben.

California-Dreamin'

Emily und ihr Ehemann Sebastian verbringen den Sommer in Kalifornien - die beiden sind wegen der Corona-Krise aus New York geflohen.