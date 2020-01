Anfang Jänner erschien die Single "Yummy" - jetzt hat der kanadische Sänger Justin Bieber den Veröffentlichungstermin und den Titel seines neuen Albums bekannt gegeben. "Changes" erscheint am 14. Februar, wie der 25-Jährige am Montagabend (Ortszeit) über seine Social-Media-Kanäle verkündete.

© Getty Images

Konnten bei der Premiere nicht von einander lassen: Hailey und Justin

Bieber: Fünftes Album

Zugleich veröffentlichte er einen weiteren Song aus der neuen Platte, "Get Me", den er gemeinsam mit US-Sängerin Kehlani eingesungen hat. "Changes" ist Biebers fünftes Studioalbum. Das letzte erschien 2015. Das Album sei ganz anders, hatte Bieber bereits verraten. Die Single "Yummy" hatte er am 3. Jänner veröffentlicht. Ab Mai geht er auf fünfmonatige Tour durch die USA und Kanada.

© Getty Images

Fans freuten sich über ein Drückerchen von Idol Bieber

"Seasons": Doku über Bieber

Am Montag war Biebers zehnteilige Dokuserie "Seasons" gestartet, in der er Einblicke in sein Leben gibt. Jeden Montag und Mittwoch stellt die Videoplattform Youtube eine neue Folge online.