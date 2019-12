Mit Radio Austria zur Robbie-Show

Er ist der größte Popstar Europas (80 Mil­lionen verkaufte CDs), hält mit der CD The Christmas Present Platz 1 der Charts und lädt jetzt Sie zu seiner großen Weihnachtsshow ein. Robbie Williams (45) rockt am Montag (16. 12.) in der Londoner Wembley-Arena die Weltpremiere seiner glitzernden Christmas Party, und mit Radio Austria und Lauda sind Sie live dabei! Wir bringen Sie und Ihre Begleitung zu Robbie nach London – Flug, Hotel und Ticket zur Sen­sationsshow inklusive. Auf radioaustria.at gewinnen Sie jetzt Ihre Konzertreise zu Robbie Williams.

Hit-Show

Auf dem Programm stehen alle Weihnachts-Hits von Christmas (Baby, Please Come Home) bis Fairytales, Coverversionen (Ain’t That a Kick) und natürlich Klassiker wie Feel oder Angels. Die 20.000 Tickets waren innerhalb von nur 30 Minuten ausverkauft. Doch mit Radio Austria sind Sie live dabei!