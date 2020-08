Adele: Rassismus-Vorwürfe wegen Bikini-Bild

Sängerin Adele hat ein Bild auf Instagram gepostet, das nicht all ihren Fans zusagt. Die Künstlerin hat in den vergangenen Monaten viel Gewicht verloren mit einer Ernährungsumstellung und regelmäßigen Sporteinheiten. Dass viele Kilos nun weg sind, ist deutlich auf der Aufnahme zu sehen. Sie trägt ein Bikini-Top und enge Leggins; kein Gramm zu viel am Körper der Sängerin.

Adele: Unpassender Look?

Doch dieses Mal steht nicht so sehr der Körper der Sängerin im Vordergrund, sondern vielmehr in was selbiger drin steckt. Denn Adele trägt einen Bikini mit der Jamaikanischen Flagge; dazu sogenannte Bantu-Knoten im Haar während sie den abgesagten Karneval in Notting Hill aufleben lässt. Diese Veranstaltung, die Karibische Kultur feiert, wurde wegen der Covid-Pandemie dieses Jahr online angehalten.

Twitter: Viele Kommentare

Viele finden Adels Aufzug unsensibel, stören sich daran, dass sie Markenzeichen einer Kultur trägt, der sie nicht angehört. Schließlich habe sie keine afrikanischen Wurzeln. Auf Twitter geht es darum rund: