Alain Delon (88) ist tot: Familienzwist! Wer erbt die Millionen des Schauspiel-Stars?

Schon einige Jahre lang gibt es einen heftigen Streit ums Vermögen.

So hat alles begonnen: Tief ins Gesicht gezogener Hut, hochgeschlagener Kragen, stoischer Gesichtsausdruck: So hat die Welt Alain Delon in "Eiskalter Engel" von Jean-Pierre Melville entdeckt. Der französische Schauspieler wurde zur Legende, die in mehr als 80 Filmen immer wieder als Killer vor der Kamera brillierte. Nun ist Delon im Alter von 88 Jahren gestorben.

Aussendung zum Tod

Wie die drei Kinder des Schauspielers der französischen Nachrichtenagentur AFP mitteilten, sei er friedlich und umgeben von seiner Familie in seinem Haus in Douchy in der Region Centre-Val de Loire gestorben. "Alain Fabien, Anouchka, Anthony sowie (sein Hund) Loubo sind zutiefst betrübt, den Tod ihres Vaters bekannt zu geben", teilten sie in der gemeinsamen Pressemitteilung mit.

Pflegerin entlassen

Von einem Schlaganfall 2019 erholte sich der Schauspieler nie ganz, war auf fremde Hilfe seitdem angewiesen. Eine Pflegerin, die mit Delon liiert gewesen sein soll, wurde von den Kindern im letzten Jahr entlassen und wegen Psychischer Belästigung verklagt.

Geschwister streiten schon lange

Der nächste Streit folgte Anfang des Jahres: Delons Söhne Alain-Fabien (29) und Anthony (59) haben mehrfach öffentlich angezweifelt, dass Tochter Anouchka (33) sich angemessen um den einstigen Filmstar auf dessen Landsitz in Douchy kümmere. Anthony warf seiner Schwester vor, ihnen verschwiegen zu haben, wie schlecht es dem Vater gehe. Es wurde wild darum gestritten, wer sich wo um ihn kümmern solle.

Vorwürfe

Anouchka wiederum entgegnete auf die Vorwürfe ihres Bruders, sie werde ihre Brüder wegen Verleumdung anzeigen. Das sagte sie in einem Interview im französischen Fernsehen Anfang Jänner.

Erbe - das hinterlässt er

Der Hintergrund der Streitigkeiten soll in den Erbspekulationen begründet sein.

Delons Vermögen wird auf rund 300 Millionen Euro geschätzt.

bedacht. Die Söhne müssten sich jeweils ein Viertel teilen. Sie ist zudem Vollstreckerin des letzten Willens.

In einem Interview machte Anouchka deutlich, dass sie wegen ihres Status als Liebkind Schuldgefühle hatte, die sie jedoch nicht haben sollte. Es sei die Entscheidung ihres Vaters gewesen, wie er seine Besitztümer aufteilen wollte.