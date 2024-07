"Alf"-Star gestorben: Jetzt spricht seine Serien-Mutter

Noch gibt es keine offizielle Todes-Ursache zum tragischen Ableben von "Alf"-Star Benji Gregory. Serien-Mama Anne Schedeen erhebt jetzt Vorwürfe gegen Hollywood

Es war bereits am 13. Juni, als der einstige Kinderstar Benji Gregory - er spielte den Brian Tanner in der 80er-Sitcom "Alf" - tot in seinem Auto aufgefunden wurde. Neben ihm fand mein seinen Hund Hans, der ebenfalls tot war. Die Gerichtsmedizin ermittelt zur Zeit die Todesursache.

Serien-Mama Anne Shedeen bestürzt

Tief betroffen sind nicht nur Fans der Serie weltweit, sondern auch Anne Schedeen (75), die Benjis Mutter Kate Tanner in der Serie verkörperte. "Ich bin am Boden zerstört. Es ist ein schrecklicher Verlust. Ich war gerade dabei, in ein Flugzeug zu steigen, als die Nachricht auf meinem Handy aufploppte. Es hat mir den Wind aus den Segeln genommen und ich war für einen kurzen Moment orientierungslos", erklärt sie der deutschen "Bild"-Zeitung am Telefon.

Anne Schedeen © Getty ×

Schedeen blieb auch nach dem Aus der Serie 1990 mit ihren Schauspiel-Kollegen in losem Kontakt. Mit Benji sprach sie vor drei Jahren das letzte Mal: "Wir hatten eine sehr liebevolle und positive Unterhaltung. Er hat sehr normal auf mich gewirkt. Ich wollte ihn damals auf ein Fan-Event einladen, aber er hat mich abblitzen lassen. Benji wollte mit Hollywood nichts mehr zu tun haben.“

Nach Einstellung der Serie gerieten die Karrieren aller Mitglieder der "Tanner"-TV-Familie ins Stocken. So auch bei Gregory. Nach ein paar Sprechrollen in Zeichentrickfilmen zog er sich komplett aus Hollywood zurück und ging zur US Navy, aus der er nur zwei Jahre später aus medizinischen Gründen entlassen wurde. Schon damals soll der Schauspieler mentale Probleme gehabt haben.

Alf und die Tanners © Hersteller ×

"Ich habe Benji als glückliches und gesundes Kind in Erinnerung. Er war so süß und professionell. Er konnte seine Texte immer auswendig und hatte viele Plüschtiere am Set. Er war das einzige Kind am Set. Deshalb musste er schneller erwachsen werden als andere in seinem Alter. Das hat ihm später Probleme bereitet", so Schedeen. Diese Probleme führten zu einer Depression und möglicherweise letztendlich sogar zu seinem Tod.

Ex-Kinderstar kämpfte mit Depressionen

Ein Freund von Gregory und Schedeen berichtet davon, dass der einstige Star oft tagelang nicht schlafen konnte. Gegen seine Depressionen bekam er Ketamin und weitere Medikamente. Auch "Friends"-Star Matthey Perry wurde mit einer ungewöhnlich hohen Menge des Narkosemittels Ketamin im Körper tot aufgefunden.

Lesen Sie auch:

Die Schuld an Benji Gregorys psychischen Problemen gibt Schedeen der Film-Industrie. "Seine psychischen Probleme haben Benji das Leben gekostet. Das bestätigt für mich nur, dass Kinder nicht an Hollywood-Sets gehören. Es geht dabei nur ums Geld!“